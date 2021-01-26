Париж, , 20:05 — REGNUM Заместитель главы крайне правой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выступил на своей официальной странице в социальной сети Twitter в защиту организации «Самобытное поколение», самовольно пытающейся остановить поток нелегальных беженцев на французско-испанской границе.

Организация, деятельность которой ранее «возмутила» главу МВД Франции Жеральда Дарманена, получила поддержку второго лица в партии «Национальное объединение», традиционно выступающей против массивной иммиграции во Францию, во главе с Марин Ле Пен.

«А почему тогда крайне левые организации, представители которых приходят вооруженными на акции протеста, чтобы использовать насилие в отношение тех, кто думает не как они, остаются безнаказанными, господин Дарманен?» — написал Барделла на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 января Дарманензаявил, что был «возмущен» действиями крайне правого движения «Самобытное поколение» в южных департаментах страны, где представители группы проводили акции, направленные против мигрантов.

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