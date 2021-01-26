Верхний Уфалей, Челябинская область, , 19:48 — REGNUM В Верхнем Уфалее Челябинской области избран новый глава муниципалитета. Им стал Сергей Тарасов, ранее работавший заместителем мэра.

За него проголосовали все члены местного собрания депутатов. Отметим, это произошло со второй попытки. Прежние выборы не состоялись, так как кандидаты сошли с дистанции, а депутаты не пожелали поддерживать предложенные кандидатуры.

Сейчас главой города является Вера Ускова. Она покинет пост с 29 января. Отметим, градоначальница не участвовала в очередном конкурсе на пост мэра.