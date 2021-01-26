Москва, , 19:02 — REGNUM Провести в недалёком будущем министерскую встречу по ближневосточному урегулированию предложил 26 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя предложение президента Палестины Махмуда Аббаса о созыве международной конференции по ближневосточному урегулированию, глава МИД РФ сказал, что министерскую встречу ближневосточного квартета (Россия, США, ЕС и ООН) можно было бы провести весной-летом этого года.

На эту встречу следует пригласить, отметил Лавров, министров иностранных дел Израиля, Палестины и четырёх арабских стран — Египта, Иордании, ОАЭ и Бахрейна. Кроме того, пригласить следует «Саудовскую Аравию как автора арабской мирной инициативы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Египта, Иордании, ОАЭ и Бахрейна заключены с Израилем соглашения о полной нормализации отношений, причём у Эр-Рияда и Манамы — в 2020 г.

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