Киев, , 18:56 — REGNUM Электронное голосование на референдумах и выборах на Украине будет применяться только после принятия соответствующего закона, заявил на брифинге 26 января первый вице-спикер Рады, представитель «Слуги народа» Руслан Стефанчук.

Стефанчук подтвердил информацию, что в принятом сегодня законе о всеукраинском референдуме предусмотрена возможность электронного голосования, но заявил, что это «формальность», передает корреспондент ИА REGNUM.

«В переходных положениях мы предложили конструкцию — вопрос электронного голосования может подниматься только тогда, когда будет проголосован отдельный законодательный акт, который будет касаться электронного голосования по стране в целом. До этого мы будем проводить референдум в порядке, определенном действующим законодательством», — отметил вице-спикер Рады.

Напомним, что Верховная рада Украины сегодня, 26 января, одобрила во втором чтении и в целом закон о народовластии через всеукраинский референдум.

Предполагается, что на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос, и он не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.