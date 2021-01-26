Киев, , 18:48 — REGNUM Словакия намерена принять участие в саммите нового проекта Украины «Крымская платформа», который пройдет в Киеве в августе 2021 года.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины, обнародованном 26 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, соответствующая договоренность была достигнута на переговорах первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой и госсекретаря министерства иностранных дел Словакии Ингрид Броцковой.

Украинская сторона заявила об ухудшению ситуации с правами человека и милитаризации полуострова, и представила словацким коллегам цели и механизмы работы «Крымской платформы».

Также Джапарова рассказала о подготовке к проведению саммита в Киеве.

Вместе с тем, в сообщении не уточняется, на каком уровне будет представлена на форму Словакия.

Напомним, что созданный осенью прошлого года проект «Крымская платформа» — это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования и усиления международного давления на Россию. В Киеве заявили, что с проведения учредительного саммита начнется реальная работа этого проекта.