Киев, , 18:36 — REGNUM Запрет на перелеты для самолета главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, который должен был доставить на территорию Украины четырех украинок, освобожденных республиками Донбасса — это «совок в худшем виде», пишет в статье для украинского делового издания «Капитал» политический обозреватель Алексей Куракин.

«Помнится, во времена «железного занавеса» без разрешения КГБ СССР никто не мог выехать за пределы страны. А тут «зеленские» поступили зеркально, превратив страну в «совок» в его худшие времена — запретили перелет самолету Медведчука. Опустили свой непроницаемый «железный занавес, тут им даже «великий флотоводец» Порошенко завидует!», — саркастически отмечает эксперт.

Куракин опроверг слова главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию Леонида Кравчука о том, что неизвестно, есть ли у освобожденных паспорта и внесены ли они в «соответствующий реестр».

«Во-первых, пленных собирались передавать не Медведчуку, а Киеву. Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» выступал лишь в роли посредника — как адекватный политик, с которым хотят вести диалог. Повторю еще раз — граждан Украины должны были передать Украине!», — подчеркивает политолог.

Он заявил, что никогда не поверит, что мощнейший государственный аппарат не в состоянии организовать проверку освобождаемых лиц (в том числе — и по линии спецслужб), юридическое сопровождение передачи, правку всяческих списков-реестров и «окно» для самолета.

«Регулярно подсчитывать число «бурятских танкистов» в Донбассе и называть даты очередных «вторжений» России они могут! А проверить — есть ли паспорта у женщин, нет?», — заявил эксперт.

«Когда некоторым нужно было вернуться из внезапно разоблаченной СМИ поездки в Оман, в январе 2020 года… самолеты очень даже «могли»!», — добавил также обозреватель, вспоминая отдых президента Зеленского на прошлый Новый год.

Куракин поясняет, что настоящая причина такого поведения официальной власти — это зависть к Медведчуку. Именно из-за зависти к популярности оппозиционного политика власть во главе с Зеленским оставила украинцев, освобожденных Донецком и Луганском, в плену.

«Отсюда вся эта истерика власти. Все эти нелепые попытки доказать украинцам, что практики освобождения пленных при участии посредников, а не государственных структур, как бы не существует в природе. Отсюда все эти унылые оправдания в виде «незаполненных реестров» и запрет на перелет самолета, который должен вернуть домой граждан Украины! Такого себе не позволял даже Порошенко! Банальная зависть управленческого «нуля» и «разочарования года». Только вдумайтесь! Завидуя популярности Медведчука, «зеленские» тупо оставили граждан Украины в плену», — возмущается эксперт.

По словам Куракина, власть пытается скрыть, что у Зеленского и его окружения на самом деле нет никаких достижений в деле мирного урегулирования на Донбассе.

«А, по факту, как это формально видят все: пока Медведчук настойчиво занимается вопросами мира, власть пытается прикрыть свою полную несостоятельность и отсутствие каких-либо достижений в вопросе мирного урегулирования на Донбассе фиговым листком в виде реанимации «совка» в его худшем виде; пока на словах Зеленский и компания создают впечатление, будто они за мир, на деле «зеленые» заблокировали даже процесс освобождения, ведь ДНР и ЛНР согласились отпустить удерживаемых женщин без всяких на то условий», — сделал вывод эксперт.

В завершение автор констатирует, что вопрос о том, нужны ли Украине все эти «новые лица», которые на поверку оказываются политическими жуликами, обманувшими надежды людей на мир, уже давно перешел в разряд риторических.

«Потому как не требует ответа. Ответ давно известен адекватной Украине», — заключает политический обозреватель Алексей Куракин.

ИА REGNUM напоминает, что еще 16 января представители ДНР и ЛНР заявили, что готовы вернуть Украине в одностороннем порядке ряд удерживаемых лиц, но только при посредничестве депутата рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а не официальной власти. В Киеве сначала сулили передаваемым лицам (как позже оказалось, это четыре женщины) максимально строгие проверки со стороны спецслужб, а потом под различными предлогами попросту сорвали передачу.