Подгорица, , 18:23 — REGNUM Посольство России в Подгорице с 27 января возобновляет предоставление консульских услуг. Из-за эпидемии оно было приостановлено с 6 ноября 2020 года.

«Как и ранее, прием будет проходить по предварительной записи на каждый конкретный день в приемные часы по понедельникам, средам, пятницам с 9−00 до 12−00, а выдача готовых документов по вторникам с 10−00 до 12−00. В целях безопасности допуск посетителей в помещение для приема будет осуществляться только при обязательном использовании ими средств индивидуальной защиты (защитных масок, полностью закрывающих нос и рот, а также перчаток) и с учетом требования соблюдения необходимой социальной дистанции», — говорится в сообщении посольства.

Оформление виз иностранным гражданам временно осуществляться не будет.