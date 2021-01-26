Ереван, , 18:07 — REGNUM Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом состоится в Ереване, 26 января, сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Уточняется, что сегодня, 26 января, Зариф прибывает в столицу Армении. 27 января он также проведёт встречу с армянским коллегой Арой Айвазяном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 января состоялась встреча Зарифа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

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