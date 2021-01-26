Нью-Дели, , 17:46 — REGNUM Один человек стал жертвой беспорядков в Индии, сообщили 26 января в полиции индийской столицы.

Уточняется, что погибший — это один из участников протестов фермеров. Также указано, что пострадали несколько правоохранителей. Полиция для разгона протестующих применила слезоточивый газ.

Напомним, протесты фермеров в Индии против новых законов продолжаются не первый месяц. Крупные акции в ряде городов прошли в начале декабря 2020 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие в Индии фермеры отказались идти на уступки правительству