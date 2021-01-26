Париж, , 17:40 — REGNUM Депутаты парламента Франции от Социалистической партии и партии «Республиканцы» в ходе дебатов высказались против введения в стране повторного, третьего, карантина, для борьбы с распространением COVID-19. Об этом во вторник, 26 января, сообщает Le Figaro.

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Мера, которую на данный момент рассматривают правительство Франции, Совет по санитарной обороне, Научный совет при правительстве Франции и президент Эммануэль Макрон, была живо раскритикована представителями важнейших политических партий во французском парламенте.

«Хорошо иметь совет по обороне, научный совет, гражданский совет… Но в конце концов, советом Нации является и должен оставаться парламент», — заявил Патрик Канне, глава фракции Социалистической партии в Сенате.

«В последние несколько месяцев правительство пользуется полной свободой в принятии важных решений касательно карантина. Эти решения будут иметь очень негативные последствия, и те, кто должен следить за недопущением ограничения прав и свобод, — это парламентарии», — заявил Орельен Прадье, генеральный секретарь партии «Республиканцы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 января Генеральный инспектор мест лишения свободы Франции Доминик Симмоно написала официальное письмо министру юстиции Франции Эрику Дюпону-Моретти с требованием ввести«специальный режим вакцинации» от COVID-19 в тюрьмах.

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