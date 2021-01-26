Приштина, , 17:38 — REGNUM Посол Италии в Приштине Николя Орландо 25 января потребовал, чтобы политические партии Косово действовали конструктивно в преддверии досрочных парламентских выборов 14 февраля, поскольку будущее Косово зависит от того, будут ли эти выборы свободными и честными, как того заслуживает косовский народ.

На своей странице в социальной сети Twitter дипломат призвал политиков вступать в плодотворные дебаты о будущем Косово, а не прибегать к агрессивной риторике.

В тот же день с призывом к спокойствию выступили послы стран «большой пятерки» (США, ФРГ, Италия, Великобритания и Франция), которые потребовали, чтобы все стороны, вовлеченные в проведение выборов 14 февраля в Косово действовали в рамках закона.

Напомним, ЦИК Косово заблокировал избирательные списки, в которых кандидаты на посты депутата имели «проблемы с законом». В числе таких «проблем» оказались также штрафы за превышение скорости, участие в митингах и т.д., что вызвало возмущение оппозиции — в особенности «Движения за самоопределение».

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