Екатеринбург, , 17:44 — REGNUM Возможным участникам конкурса на должность главы Екатеринбурга разрешат донести все необходимые документы до конца января 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской думы.

Свои заявки на участие подали 44 человека, из них шестеро — женщины. Оказалось, что некоторые претенденты не предоставили конкурсной комиссии часть нужных бумаг.

«Мы приняли решение дать возможность кандидатам до 29 января до 17:00 донести недостающие документы», — заявил председатель конкурсной комиссии, глава аппарата свердловского губернатора Валерий Чайников.

Собеседования претендентов на пост мэра начнутся 1 февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, и. о. главы города назначен бывший первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

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