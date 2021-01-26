Москва, , 17:24 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о прямых выплатах по больничным из Фонда социального страхования (ФСС), передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Больничный Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Новый проактивный механизм назначения и выплаты страхового обеспечения начнет действовать с 1 января 2022 г.

«Это гарантирует работникам получение пособий без задержек, независимо от финансового положения работодателей, а работодателям поможет не отвлекать собственные средства на осуществление страховых выплат», — заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

В частности, предусматривается назначение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, на основании электронного листка нетрудоспособности без заявления застрахованного лица.

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