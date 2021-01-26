Тунис, , 17:21 — REGNUM Попытки штурма здания парламента Туниса предпринимаются участниками акции протеста, передаёт 26 января Al Hadath.

Отмечается, что силовики сопротивляются штурму. Ведущие к зданию тунисского парламента улицы перекрыты. Между тем протестующие продолжают попытки прорваться к парламенту, требуя освободить ранее задержанных и прекратить репрессии.

Напомним, в ходе протестов, продолжающихся в Тунисе уже десятый день, задержаны более 1,2 тыс. участников акции.

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