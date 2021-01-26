Киев, , 17:19 — REGNUM Россия является главной угрозой безопасности Украины, сообщает информационный бюллетень Службы внешней разведки Украины «Белая книга», опубликованный 26 января.

По мнению украинских разведчиков, Россия попытается не допустить движения Киева в европейском и евроатлантическом направлении.

Кроме того, считают в Киеве, целями России являются институционная слабость Украины, подрыв ее государственности, федерализация, а также продвижение в структуры власти пророссийских сил. Помимо этого, Москва не хочет допустить участия США в процессе урегулирования ситуации в Донбассе.

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