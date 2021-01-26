Бишкек, , 17:08 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии задержали экс-кандидата в президенты, бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, пишут киргизстанские СМИ сегодня, 25 января.

По словам адвоката Икрамидина Айткулова, бывший высокопоставленный милицейский чиновник подозревается в захвате здания МВД Киргизии во время массовых беспорядков осенью 2020 года.

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ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а 5 октября недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили митинги, которые сразу же переросли в массовые беспорядки и привели к захвату протестующими Белого дома и отставке президента и правительства.

Во время этих беспорядков Курман Асанов объявил себя исполняющим обязанности министра внутренних дел, но уже через два дня после этого покинул должность и.о. главы МВД.

Впоследствии новые власти Киргизии обвинили Курсана Асанова в организации вышеупомянутых массовых беспорядков, и суд поместил его под домашний арест.

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