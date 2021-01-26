Екатеринбург, , 17:10 — REGNUM Мэр Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексей Шмыков перейдёт на пост заместителя главы региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Градоначальник принял предложение губернатора. По мнению главы региона, в городе активно реализуются важные проекты. Местные власти достойно выполняют свою работу, несмотря на сложности, связанные с коронавирусными ограничениями, считает Куйвашев.

«Во многом это заслуга главы городского округа», — написал губернатор.

Скоро у Шмыкова истечёт срок полномочий. после чего он перейдёт в региональное правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Законодательное собрание Свердловской области утвердило кандидатуру экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского на пост первого вице-губернатора.