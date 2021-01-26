Москва, , 17:06 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект, которым предлагалось повысить до 21 года возраст, при достижении которого можно владеть оружием, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Законопроектом, внесенным в Госдуму рядом членов Совфеда, предлагалось повысить до 21 года возраст, по достижении которого граждане РФ имеют право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия и сигнального оружия.

Профильный комитет Госдумы по безопасности выступил против инициативы, там обратили внимание на еще одну новацию, предлагаемую сенаторами и отметили, что повышение возраста по достижении которого граждане Российской Федерации имеют право на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, до 18 лет (сейчас 16 лет) может негативно отразиться на условиях проживания и ведения хозяйственной деятельности таких лиц.

Большинство депутатов согласились с позицией профильного комитета, законопроект был отклонен.

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