Москва, , 17:06 — REGNUM Если в будущем случится так, что Северная Корея объединится с Южной, то многие северяне обнаружат, что для них будет открыта только низкооплачиваемая и низкоквалифицированная работа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков.

«В Северной Корее для того, чтобы сохраниться как государству, для того, чтобы там сохранялась стабильность, властям необходимо держать население изолированным от внешнего мира, — сказал Ланьков. — Если северокорейцы узнают о жизни за пределами страны, то они все разнесут в клочки, в необоснованной надежде на то, что, объединившись с Югом, они тут же получат южнокорейский уровень жизни. Конечно, объединившись с Югом по германскому образцу, то есть на условиях Юга, простые северяне получат более высокий уровень жизни, чем тот, что у них есть сейчас. В конце концов, в настоящее время проблема недоедания является проблемой для значительной части населения Севера, а по уровню доходов на душу населения Юг превосходит Север в 25 раз — и это, заметим, не какие-нибудь оценки ЦРУ, а северокорейские оценки».

Но, как подчеркнул Ланьков, проблема в том, что уровень жизни — «штука относительная».

«На первых порах они, конечно, будут радоваться возможности есть мясо почти каждый день, будут радоваться новым велосипедам и даже мопедам. Но через некоторое время они увидят, что Юг по-прежнему много богаче и что для северянина предел мечтаний — это мопед, — сказал Ланьков. — Они увидят, что для них будет открыта только малооплачиваемая и малоквалифицированная работа. Они столкнутся с высокомерием южан или с тем, что им покажется высокомерием».

А южане, по словам Ланькова, будут считать, что у северян совершенно неоправданные претензии, что они хотят получать много больше, чем заслуживают, если учитывать их опыт, навыки, производительность труда.

«Тут можно вспомнить опыт Германии. Но в Германии разница между Востоком и Западом была примерно трехкратной, а вот разница между Северной и Южной Кореей примерно 25-кратная, — заметил Ланьков. — В ГДР немцы массово смотрели западногерманское телевидение и слушали радио и имели приличное представление о Западной Германии. Северокорейское население в своей массе о Южной Корее не знает ничего».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, что проникновение в КНДР информации из внешнего мира действительно является опасным для политической стабильности.

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