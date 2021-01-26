Порт-Луи, , 17:11 — REGNUM Власти острова Маврикий объявили о начале вакцинации от COVID-19, которая, как они надеются, позволит восстановить туристическую отрасль страны, пострадавшую из-за пандемии. Об этом во вторник, 26 января, сообщает Le Figaro.

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Как уточняют журналисты, вакцинация начнется в больнице Виктория в городе Катр-Борн. На данный момент с начала пандемии коронавируса в Маврикии заразились 568 человек и умерли 10 пациентов на 1,3 миллиона населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Управление по продвижению туризма Маврикия назвало главное условие для свободного въезда иностранных туристов на остров — 14-дневный карантин или подтверждение прохождения вакцинации от COVID-19.

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