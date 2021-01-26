Бишкек, , 16:57 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии отпустил домой блогера Улана Джураева, задержанного по подозрению в вымогательстве у руководства госкомпании «Кыргыз Темир Жолу» («Киргизские железные дороги») $250 тысяч (18,7 млн рублей).

Решение изменить активисту меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест судебный орган принял по ходатайству генеральной прокуратуры.

Отмечается, что на такой шаг гособвинитель решил пойти потому, что прокуратура заключила соглашение о сотрудничестве с подозреваемым Уланом Джураевым.

ИА REGNUM напоминает, что 9 января 2021 года спецслужбы Киргизии задержали активистов Улана Джураева и Мелиса Аспекова по подозрению в вымогательстве денег у руководства предприятия «Кыргыз темир жолу».

По данным госкомитета нацбезопасности, активисты требовали $250 тысяч, угрожая в случае отказа организовать проверку со стороны финансовой полиции и организацией митингов против нынешнего руководства госпредприятия.