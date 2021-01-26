Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Порт Янбу на побережье Красного моря и два аэродрома Саудовской Аравии — Табук и Таиф, вероятно, будут использованы под военные базы США, сообщает 26 января Associated Press.

Отмечается, что американским военным хотелось бы контролировать обстреливаемый йеменскими хуситами морской путь. В этой связи упоминается Иран, «поддерживающий хуситов».

Так, по словам Билла Урбана, представителя Центрального командования американских ВС, военные уже несколько месяцев рассматривают вышеуказанные объекты как потенциальные места для базирования.

По словам Урбана, речь не идёт о каких-то провокационных намерениях Пентагона. Напротив, американские военные заняты планированием с целью получения «доступа к объектам в случае непредвиденных обстоятельств».

Напомним, американские военные базируются в Саудовской Аравии на территории комплекса Эскан. Считается, что здесь работают американские военные инструкторы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Йемене прошла массовая антиамериканская демонстрация