Ростов-на-Дону, , 16:44 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал отставку министра здравоохранения региона Татьяны Быковской добровольной.

«Что касается смены министра [здравоохранения]. У меня был разговор с Татьяной Юрьевной в течение всего периода. Татьяна Юрьевна добровольно приняла решение и написала заявление об уходе. Это не было связано только 20-й больницей. Это было её решение. Это опытный человек, много лет отдавший нашему здравоохранению, обладающий энергией, знанием ситуации. Тем не менее, ситуация сложилась так, что решение она приняла», — прокомментировал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что Татьяна Быковская былаосвобождена от занимаемой должности в октябре 2020 года. Этому предшествовал «кислородный скандал» в горбольнице №20 Ростова-на-Дону. Должность министра здравоохранения Ростовской области она занимала более 15 лет.