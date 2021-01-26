Киев, , 16:36 — REGNUM Закон о всеукраинском референдуме принят Верховной радой 26 января. «За» проголосовали 255 депутатов. Следующим этапом станет подписание закона украинским президентом.

Верховная Рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, на всеукраинский референдум могут быть вынесены вопросы по изменениям конституции и вопросы общегосударственного значения. Также предметом плебисцита может стать закон о ратификации международного договора по изменению территории Украины.

Голосование на всеукраинском референдуме может проводиться только по одному вопросу.

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