Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге 36-летний полковник Вячеслав Шамко, который возглавлял Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») с сентября 2019 года, ушел «на понижение» в районное подразделение полиции после того, как в городе 23 января прошли массовые несанкционированные акции, в том числе на Невском проспекте. Об этой отставке 26 января сообщает издание 47news.

Алексей Шабанов Https://фрунз.78.мвд.рф

Смена руководителя Центра «Э» для его подчиненных стала неожиданностью. О том, что Шамко уходит на должность руководителя полиции Кронштадта, было объявлено во время онлайн-совещания.

На освободившийся пост был назначен 35-летний заместитель начальника УМВД России — начальник полиции сначала Центрального района, затем Фрунзенского, подполковник полиции Алексей Шабанов.