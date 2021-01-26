26 января 2021 | Время чтения 3 мин

Игорь Юдкевич, , 18:23 — REGNUM Американский президент Джо Байден размышляет, кого назначить спецпредставителем по Ирану (парламентером?), — одним из наиболее вероятных кандидатов является Роберт Мэлли, бывший директор по Ближнему Востоку Совета национальной безопасности президента Барака Обамы.

Ядерная программа Ирана Иван Шилов © ИА REGNUM

Тот, кто будет назначен посланником, будет отвечать за переговоры с Ираном по ядерной сделке. Если и случились какие-то тревожные события с тех пор, как Байден был приведен к присяге в качестве президента, то возможность того, что Мэлли станет посланником США в Иране, превосходит их все. Мэлли — известная фигура в Израиле. Он является президентом Международной кризисной группы левого крыла и раньше был советником президентов Билла Клинтона и Барака Обамы по Палестине и Ближнему Востоку. В 2000 году, после переговоров в Кэмп-Дэвиде, в которых он принимал участие, именно он обвинил израильского премьер-министра Эхуда Барака в провале переговоров и оправдал лидера ООП Ясира Арафата. Восприятие Мэлли сформировалось среди международных левых, в том числе и в Израиле. В течение многих лет после смерти Арафата у него сложились тесные связи с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Иранская ядерная сделка — это не совсем его сфера компетенции. На прошлой неделе в дипломатических учреждениях и среди высокопоставленных комментаторов разразилась буря вокруг Мэлли: дипломатический истеблишмент защищал его, в то время как противники утверждали, что назначение Мэлли подорвет доверие к госсекретарю Энтони Блинкену и ослабит позиции Соединенных Штатов. В декабре прошлого года Мэлли создал союз между Международной кризисной группой и Ближневосточным проектом, возглавляемым политологом Дэниелом Леви, который, как известно, работал с Эхудом Бараком и политиком Йоси Бейлином. Документ, представленный кризисной группой в декабре прошлого года, раскрывает подход Мэлли, из которого мы можем сделать вывод о его иранской дипломатии — если она существует. По его мнению, новая администрация должна в первую очередь стереть все инициативы президента Дональда Трампа, реализованные в регионе за годы его пребывания в Белом доме. Он считает своей целью обратиться к краеугольным камням палестинской политики администрации США, чтобы создать израильскую общественность, которая [определенным образом] поняла бы последствия постоянной оккупации. Его намерение, скорее всего, состоит в том, чтобы дать понять израильской общественности, что Соединенные Штаты заплатили определенную цену за свою власть над Иудеей и Самарией. С другой стороны, он призывает палестинский народ и руководство бросить вызов статус-кво ненасильственными средствами и в соответствии с международным правом. Главное — это разворот тех тенденций на местах, в политической и правовой сферах, которые, по его словам, разорвали дипломатический ландшафт на куски и не могут гарантировать палестинцам самые элементарные права человека. Он видит проблему в Израиле, и решение включает в себя разбирательство с этой «проблемой», включая прекращение «аннексии» и защиту палестинцев, в том числе в Восточном Иерусалиме и Газе. В результате «осады» Газа страдает от чрезвычайной гуманитарной ситуации. Всю тему ракетной угрозы гражданскому тылу он предпочел вообще не затрагивать. Мэлли предлагает США воздержаться от использования своего права вето в ООН, то есть оказать давление на Израиль, не используя свое вето. Это был финальный аккорд администрации Обамы в декабре 2016 года. Он выступает за сотрудничество с Европейским союзом и другими международными форумами. Он также предлагает контролировать использование Израилем американской помощи в области безопасности и оборудования. Что касается Ирана, то всё это означает, что Роберт Малли — дипломат, чье намерение защищать безопасность Израиля в лучшем случае выражается лишь на словах. Им руководит представление о ценности участия Евросоюза и равенстве между Израилем и его врагами; он выступил против принципов, представленных бывшим госсекретарем Майком Помпео в качестве условий для снятия санкций с Ирана.

Роберт Мэлли Apbspeakers.com

Любой, кто хочет уничтожить наследие Трампа на Ближнем Востоке, как Роберт Мэлли со своей хорошо продуманной идеей, принесет с собой эту мысль и в иранскую сферу. Мэлли является классическим примером человека с очень пропалестинским идеологическим подходом. Для демократов этот подход также выражается в виде подхода проиранского, который описывается на институциональном языке международной дипломатической элиты.