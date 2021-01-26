Бишкек, 26 января 2021, 16:06 — REGNUM Инаугурация нового президента Киргизии Садыра Жапарова состоится без участия журналистов — церемония будет транслироваться в прямом эфире только республиканскими телеканалами. Об этом сообщает администрация главы государства.
Такое решение аппарат президента объясняет «профилактикой эпидемиологической ситуации».
При этом в администрации главы Киргизии отмечают, что на инаугурации смогут присутствовать руководители ведущих СМИ, но только в качестве гостей.
«На мероприятие в основном приглашены рядовые граждане, а также общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции и дипломатического корпуса», — говорится в сообщении.
ИА REGNUM напоминает, что инаугурация нового президента Киргизии Садыра Жапарова запланирована на 28 января 2021 года и должна пройти в государственной филармонии в столице республики.
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