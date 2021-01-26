Москва, 26 января 2021, 16:02 — REGNUM Прививки от COVID-19 сделали всем находящимся в Нагорном Карабахе российским миротворцам, сообщил 26 января журналистам представитель миротворческих сил РФ полковник Дмитрий Перепёлкин.

Вакцинация в российской армии
Вакцинация в российской армии
Mil.ru

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Он уточнил, что вакцинацию прошли свыше 1,9 тыс. российских военнослужащих. Комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, Перепёлкин отметил, что режим прекращения огня соблюдается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 23 января в Нагорный Карабах из Армении вернулись 137 беженцев.

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