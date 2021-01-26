Душанбе, , 15:58 — REGNUM Правительство Таджикистана уделит приоритетное внимание усилению государственной границы с Афганистаном. Об этом 26 января заявил президент республики Эмомали Рахмон во время послания парламенту.

Глава государства отметил, что террористические группировки представляют угрозу для Таджикистана. Экстремисты активно используют интернет для вовлечения молодежи в свои ряды.

«Их главная цель нарушение мира и стабильности в нашей стране», — сказал Рахмон. Он добавил, что таджикистанская молодежь сознательная и не поддается на провокации террористов.

Президент Таджикистана поручил усилить контроль за оборотом наркотиков, оружия и экстремисткой литературой. В республике разработают национальную стратегию по противодействию терроризму в 2021—2025 годах.