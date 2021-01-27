Сухум, , 08:11 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания 26 января посетил РУП «Черноморэнерго», чтобы узнать, как исполняются его указания по борьбе с незаконными подключениями оборудования для майнинга криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Бжания встретился с генеральным директором «Черноморэнерго» Михаилом Логуа и спросил, помогают ли энергетикам главы районов и правоохранители.

«На сегодня поручение ваше выполняется при взаимодействии с главами администраций, энергетиками на местах и сотрудниками милиции. За два дня работы было отключено незаконных подключений более чем на 50 мегаватт», — ответил Логуа президенту.

Глава «Черноморэнерго» также выразил опасения, что после прекращения постоянных рейдов фермы для майнинга начнут снова подключать к сети. Такая ситуация уже наблюдалась осенью 2020 года. Бжания сообщил, что передал в парламент республики законопроект, который предусматривает жесткие меры за незаконный майнинг.

«Надеюсь депутаты их поддержат, я на это очень рассчитываю. Это будут беспрецедентные по своим размерам штрафы, возможность конфискации оборудования и привлечение к уголовной ответственности», — сказал президент Абхазии.

Напомним, в Абхазии осенью 2020 года начался дефицит электроэнергии. В распределительной компании «Черноморэнерго» заявили, что это связано с ростом количества ферм для майнинга в республике. Бжания запретил этот вид деятельности и распорядился принять срочные меры по исправлению ситуации.

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