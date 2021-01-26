Москва, 26 января 2021, 15:55 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-премьер Дмитрий Григоренко обсудили вопросы совместной работы Госдумы и правительства в области законотворчества.
На встрече шла речь о рассмотрении приоритетных законопроектов, которые правительство планирует внести в Госдуму в период весенней сессии, сообщает сайт Госдумы.
Также Володин и Григоренко обсудили вопрос повышения эффективности совместной работы Государственной думы и правительства в области законотворчества.