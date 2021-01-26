История вопроса

Государственная дума РФ – нижняя палата Федерального Собрания - наряду с Советом Федерации РФ является высшим представительным и законодательным органом власти. Седьмой созыв Госдумы был избран 18 сентября 2016 года сроком на пять лет, до сентября 2021 года. Впервые с 2003 года она прошли по смешанной системе – 225 депутатов прошли по партийным спискам, еще 225 были избраны по одномандатным округам.



В Госдуму прошли депутаты шести партий, сформировано четыре фракции – получившая конституционное большинство «Единая Россия» (343 мандата), КПРФ (43 мандата), ЛДПР (39 мандатов) и «Справедливая Россия» (23 мандата). Еще два парламентария представляют партии «Родина» и «Гражданскую платформу» и во фракции не вошли.



Первое пленарное заседание состоялось 5 октября 2016 года. Председателем Госдумы стал Вячеслав Володин. Сформировано 26 комитетов.



Сюжет включает новости работы нижней палаты парламента – как законотворческой, так и представительной деятельности, в том числе в международных межпарламентских организациях. В сюжет включены также комментарии отдельных депутатов по тем или иным актуальным вопросам.