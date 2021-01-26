Париж, , 16:04 — REGNUM Основной во Франции профсоюз преподавателей Snuipp-FSU призвал учителей принять участие в забастовке 26 января против стагнации зарплат и несоблюдения в учебных заведениях антикоронавирусных мер. Об этом во вторник, 26 января, сообщает France Info.

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Как уточняют представители профсоюза, в акции протеста готовы принять участие 30−40% преподавателей страны, в то время как министерство национального просвещения Франции свидетельствует всего об 11%.

Протесты пройдут в столице Франции Париже, а также в других крупных городах.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный союз студентов Франции (Unef) и другие профсоюзы призвали студентов и учеников, некоторые из которых остались без занятий из-за пандемии коронавируса, принять участие в демонстрациях, которые пройдут в Париже и в других городах Франции в среду, 20 января.

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