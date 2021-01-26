Москва, , 15:49 — REGNUM Депутаты Госдумы намерены разработать законопроект о гаражных объединениях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Гаражи Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«После амнистии мы будем готовить закон о гаражных объединениях. С принятием этой амнистии мы не все проблемы решаем: там есть дороги, есть мойки, есть объекты общего пользования… Должен быть закон о гаражных объединениях… По аналогии с многоквартирными домами мы будем предлагать, чтобы эти объекты были в общедолевой собственности», — заявил Крашенинников.

Госдума в первом чтении обсуждает «гаражную амнистию».

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