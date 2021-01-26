Химки, Московская область, , 15:48 — REGNUM В России имеются большие планы по дорожному строительству, заявил 26 января президент РФ Владимир Путин на открытии развязки в подмосковных Химках.

«Хочу сказать, что работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы по дорожному строительству, «сшиванию страны» у нас большие. Средства необходимые выделены, всё зарезервировано, будет ритмично выделяться», — сообщил президент, обращаясь к дорожным строителям.

По его словам, предстоит «очень большой» объём работы с широкой географией — от дальневосточных регионов до Калининградской области.

Путин отметил, что в России в 2020 году дорожникам удалось выполнить все планы. И благодаря тому, что строители прислушались к рекомендациям эпидемиологов, в стране решили не останавливать строительство дорог.

«Всё выполнили, рабочие места сохранили, зарплаты ваши сохранили. И дороги построили», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в Химках открыли дорожную развязку, которая объединила старую и новую части города.