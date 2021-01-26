Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM Кадровые изменения в правительстве Ростовской области возможны по результатам работы каждого чиновника. На это в ходе пресс-конференции 26 января указал донской губернатор Василий Голубев.

«Работа каждого члена правительства зависит от его результативности. В конце 2020 года было видно, что в некоторых направлениях требуется или усиление, или активизация работы. Поэтому были приняты кадровые решения. В составе правительства появились молодые люди, которые должны будут опыта набраться, но от них мы ждём активизации работы, ускорение по тем или иным предложениям, результативности. В составе правительства появились люди, которые имеют богатый опыт работы в той или иной отрасли, а это значит работа на результат. Работа сегодня — это работа на перспективу, решение ещё более крупных задач», — пояснил глава региона.

По его словам, каждый чиновник должен поставить перед собой цель — не продолжать работать по инерции, а ставить перед собой амбициозные цели, и делать всё, чтобы они достигались. При этом все отрасли власти будут оцениваться также с точки зрения цифровизации, которая «должна пронизывать каждый орган исполнительной власти».

«Жизнь распоряжается нами зачастую. И если мы видим сбои в системе, видим, что задача выполняется либо медленно, либо некачественно, то возможны кадровые решения», — отметил Голубев.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор уволил нескольких министров