Тбилиси, , 15:43 — REGNUM Члены парламента Грузии от партии «Европейские социалисты» выступают против лишения мандатов депутатов от оппозиции, которые подали заявления о сложении полномочий. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 26 января заявил журналистам представитель «социалистов» Давид Зилпимиани.

По мнению депутата, нельзя лишать народных избранников полномочий, так как за них голосовали. В парламенте Грузии 90 представителей правящей партии «Грузинская мечта» и только четверо «социалистов». Зилпимиани считает, что их могут поддержать и члены «Мечты».

"Мы не будем за это голосовать. Я не исключаю, что к нашему мнению прислушаются и другие депутаты, потому что это — недемократично», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на парламентских выборах, прошедших в октябре 2020 года, были «сфальсифицированы». Из 60 представителей оппозиции, получивших право на членство парламента, 54 написали заявления о сложении полномочий. В парламенте приступили к рассмотрению этого вопроса. По каждому заявлению будет проходить голосование.

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