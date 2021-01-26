Киев, , 15:41 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой встретиться и поговорить. Видеообращение опубликовано 26 января на Youtube-канале парламентария.

«Прошу вас о личной встрече, без посредников, которые вливают вам в уши эту ложь, и аферистов, которые работают на свои собственные карманы, а не интересы Украины, для того чтобы донести свои аргументы и ещё раз доказать, что я готов бороться именно за вас», — сказал он.

Дубинский заявил, что не намерен добровольно выходить из фракции, и спрогнозировал развал «Слуги народа», если его исключат вопреки закону.

Напомним, ранее в отношении украинского парламентария были введены персональные санкции США. Вопрос исключения Дубинского из фракции «Слуга народа» обсуждался при участи президента Украины, но так и не был решён.

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