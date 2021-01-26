Киев, 26 января 2021, 15:41 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой встретиться и поговорить. Видеообращение опубликовано 26 января на Youtube-канале парламентария.
Дубинский заявил, что не намерен добровольно выходить из фракции, и спрогнозировал развал «Слуги народа», если его исключат вопреки закону.
Напомним, ранее в отношении украинского парламентария были введены персональные санкции США. Вопрос исключения Дубинского из фракции «Слуга народа» обсуждался при участи президента Украины, но так и не был решён.
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