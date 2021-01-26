Москва, , 15:36 — REGNUM Законопроект, меняющий систему выплат больничных, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января. Новый проактивный механизм назначения и выплаты страхового обеспечения начнет действовать с 1 января 2022 г.

Предусматривается назначение и выплата страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию застрахованным лицам непосредственно территориальными органами Фонда социального страхования (ФСС).

Предусматривается минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения, в связи с чем закрепляется технология назначения и выплаты страхового обеспечения с учетом электронного обмена сведениями со страхователями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы и другими ведомствами.

Закрепляется механизм проактивного назначения и выплаты страхового обеспечения, в частности предусматривается назначение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, на основании электронного листка нетрудоспособности без заявления застрахованного лица. В связи с этим предусматривается обязательное формирование листка нетрудоспособности для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам в электронном виде.