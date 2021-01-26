Москва, , 15:36 — REGNUM В «Справедливой России» намерены обратиться в прокуратуру в связи с ростом цен на услуги ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если данные подтвердятся, то будем обращаться в прокуратуру с требованием отменить незаконные повышения тарифов и произвести перерасчет платежей граждан», — заявил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

Согласно постановлению правительства, рост тарифов в Республике Коми должен был в 2020 году составить не более 4%, а теперь сообщают, что все подорожало на 16,2%, в Воронежской области — 4% по плану и 7,8% по факту, в Забайкальском крае — должно было быть 4,7%, а вышло 7,1%, и так еще в целом ряде регионов страны, возмущен парламентарий.

В Жилищном кодексе России определено, что предельные индексы роста цен для каждого региона ежегодно устанавливает правительство РФ, а конкретную сумму платежей определяет регион.