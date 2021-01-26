Москва, , 15:36 — REGNUM Иран привержен своим международным обязательствам в рамках МАГАТЭ и выполняет их, в то время как США с самого начала действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) взятые на себя обязательства «не очень хорошо выполняли». Это привело к тому, что таким же образом стали поступать и станы Евросоюза. Об этом сегодня, 26 января, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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При этом он подчеркнул, что Тегеран готов вернуться к выполнению СВПД и дополнительного протокола с МАГТЭ, однако при условии, что Вашингтон снимет с Ирана санкции.

«С 21 по 23 февраля мы должны перевести в практическую плоскость, положить конец выполнению дополнительного протокола, мы обязаны это сделать, — добавил иранский министр. — Но, если до этого времени не будет сделано благоприятных, хороших действий для того, чтобы вернуть наше экономическое сотрудничество в нормальное русло, то есть американцы положили бы конец своим санкциям, не стали бы вмешиваться в экономическое сотрудничество между Ираном и миром, тогда уже Иран придет к выполнению всех своих обязательств».

В случае таких действий со стороны США, Иран заявил о готовности не только не мешать допуску инспекторов МАГАТЭ в соответствии с дополнительным протоколом, но и выполнить обязательства, которые ранее Тегеран сократил по СВПД.

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«Мы тоже будем возвращаться к полному выполнению своих обязательств», — заверил Зафир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что Соединённым Штатам и Ирану пока не удаётся достичь взаимного согласия по ядерной сделке, так как стороны выдвигают взаимоисключающие условия для возвращения США в СВПД.