Москва, , 15:28 — REGNUM Россия и Белоруссия успешно поддерживают конструктивное сотрудничество на всех уровнях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 января заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на переговорах с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве.

«Очень важно развитие сотрудничество на уровне регионов. Мы в прошлом году запустили достаточно активную чреду взаимных визитов, обменов», — заявил Головченко.

«Для всех неангажированных наблюдателей очевидно, что благодаря взаимодействию, которое конструктивно складывается между руководителями, главами государств, правительствами, мы все вопросы решаем в духе абсолютно конструктивном, причём вопросы не только оперативного, но и системного характера», — указал он.