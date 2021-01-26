Москва, , 15:26 — REGNUM Отношения России и Ирана не будут зависеть от «прихотей» Соединённых Штатов, которые пытаются повредить партнерству Москвы и Тегерана, вводя санкции. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Лавров подчеркнул, что отношения развиваются, исходя из общих интересов двух стран, двух народов, «и мы выстраиваем наши планы, не оглядываясь на какую-то третью сторону».

При этом, подчеркнул глава МИД РФ, отдельные игроки пытаются нелегитимными способами ограничить взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Тегерана, вводя односторонние санкции.

«Воспринимаем это как нелегитимные попытки, если говорить о США при прошлой администрации, злоупотреблять своими возможностями придавать экстерриториальный характер своему национальному законодательству», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 26 января, Лавров заявил, что Россия и Иран заинтересованы в углублении диалога по ряду вопросов регионального значения, включая ситуацию в Нагорном Карабахе.

Также он отметил, что для России большой интерес представляет продолжающийся обмен мнениями с Ираном по вопросам урегулирования в Сирии, по ситуации в Йемене и другим конфликтам на Ближнем Востоке.

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