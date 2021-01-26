Рим, , 15:24 — REGNUM 27 января президент Италии Серджо Маттарелла проведет серию встреч с лидерами партий страны и лидерами парламентских фракций, сообщили в пресс-службе формального главы государства во вторник, 26 января.

Такие встречи президент должен провести, чтобы принять решение о способе выхода из политического кризиса.

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Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.

26 января премьер-министр Джузеппе Конте официально заявил президенту об отставке. Президент в соответствие с законами страны может объявить досрочные выборы, или разрешить прежнему премьеру сформировать новую коалицию в прежнем составе парламента, или дать аналогичное разрешение кому-то из других лидеров фракций.