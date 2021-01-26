Москва, , 15:27 — REGNUM В Москве надеются, что Вашингтон вернется в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом 26 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По словам Лаврова, у России и Ирана одна позиция в данном вопросе, обе стороны заинтересованы в полноценном сохранении СВПД и считают, что это можно сделать через последовательное, всестороннее выполнение положений данного документа всеми входящими в него сторонами в строгом соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2231.

«Мы надеемся, что усилия, которые сейчас предпринимаются, дадут результат и позволят сохранить СВПД, а Соединенные Штаты вернутся к полному выполнению указанной резолюции Совета безопасности. И это, в свою очередь, создаст условия для соблюдения всех требований ядерной сделки Исламской Республикой Иран», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Иран заинтересованы в углублении диалога по ряду вопросов регионального значения, включая ситуацию в Нагорном Карабахе.