Москва, , 15:16 — REGNUM России и Белоруссии многого удалось достичь в области культурно-гуманитарных связей в прошлом году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве.

«Наряду с вопросам экономического сотрудничества особое внимание мы уделяем нашим культурно-гуманитарным связям, прежде всего в сфере образования, науки, культуры», — заявил Мишустин.

«В прошлом году мы много сделали в этой области. Считаю, что точно так же надо в этом году проработать нам возможности взаимных мероприятий, визитов наших учёных и деятелей образования, артистов», — указал он.