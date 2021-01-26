Москва, , 15:16 — REGNUM В Северной Корее в настоящее время снова усилилась тенденция на максимальное закрытие страны от внешнего мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Так он прокомментировал сообщение японского агентства Rimjingang о том, что в КНДР стали карать за использование южнокорейского сленга, а также просмотр фильмов и сериалов южнокорейского производства.

«Это известное, специализированное издание, которое имеет довольно хорошие источники внутри Северной Кореи, — сказал Ланьков. — Однако этих северокорейских документов никому не показывали, поэтому я скажу осторожно: сообщение Rimjingang похоже на правду, но полной уверенности нет. Надо отметить, что Северная Корея в 2009 году официально криминализовала прослушивание иностранных радиопередач. Раньше это запрещалось закрытыми постановлениями (и за это все равно сажали), но официально не объявляли, а с 2009 года соответствующая статья имеется в уголовном кодексе — в редакции 2015 года это статья 185 «Прослушивание враждебных радиопередач, сбор, хранение и распространение враждебной пропаганды».

Вообще, как подчеркнул Ланьков, последние несколько лет были отмечены попытками властей КНДР максимально изолировать страну.

«Так что подобные сообщения в принципе укладываются в русло тенденции на максимальное закрытие страны от внешнего мира, — сказал востоковед. — Что касается борьбы с южнокорейским диалектом, то ничего удивительного в этом тоже нет. Даже в открытой печати встречаются заявления о необходимости борьбы с «загрязнённой речью», причём ясно из контекста, что имеются в виду именно южнокорейский сленг, южнокорейские словечки. Другое дело, что в открытых источниках не сказано, что за это могут расстрелять или посадить. Сейчас в КНДР максимально подозрительно относятся к информационному влиянию из-за рубежа».

Как полагает эксперт, это может быть связано с какими-то личными ощущениями руководителя КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, известные российские корееведы Константин Асмолов и Александр Воронцов крайне скептично отнеслись к сообщениям агентства Rimjingang.

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