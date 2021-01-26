Рим, , 15:08 — REGNUM На встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой во вторник, 26 января, премьер-министр Джузеппе Конте официально объявил ему об отставке правительства, сообщили в пресс-службе президента.

Джузеппе Конте Kremlin.ru

Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.

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Президент Италии в соответствие с законами страны может объявить досрочные выборы, или разрешить прежнему премьеру сформировать новую коалицию в прежнем составе парламента, или дать аналогичное разрешение кому-то из других лидеров фракций.