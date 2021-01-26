Голуэй, 26 января 2021, 15:20 — REGNUM Исследователи из Ирландского национального университета в Голуэе (NUI Galway) принимают участие в научном проекте Green Hysland по экологически чистому водороду в Средиземном море. Проект поможет определить пути использования возобновляемых источников энергии в Ирландии. Об этом 26 января 2021 года сообщает научно-информационный портал IrishTechnews.
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Green Hysland — это пятилетний проект, согласно которому будет производиться, распределяться и использоваться не менее 300 тонн водорода в год, производимого с помощью солнечной энергии на острове Майорка в Балеарском море. Ожидается, что благодаря этому выбросы CO2 сократятся на 20 000 тонн в год.
В рамках проекта экологически чистый водород будет использоваться во всей энергетической системе острова — от солнечных генераторов, которые будут производить водород, через операторов газовых сетей, которые будут его распределять, и до операторов автобусов, компаний по аренде автомобилей, домов, предприятий и отелей, использующих его для выработки электроэнергии, тепла и для работы двигателей.
Исследователи из NUI в Голуэе доктор Пау Фаррас Коста, доктор Рори Монаган и доктор Томас ван Ренсбург, члены Центра энергетических исследований в Институте Райана при Университете работают над оценкой экономического воздействия «зеленого» водорода на экологию острова Майорка, а также на другие островные сообщества, участвующие в проекте, включая ирландские острова Аран.
Доктор Фаррас Коста, работающий на факультете Химиии в NUI Galway, заявил следующее:
Проект Green Hysland по развертыванию водородной экосистемы на острове Майорка финансируется Европейской Комиссией в размере €10 млн. Общий объем инвестиций прочих партнеров в проект составит до €50 млн.
Антонио Ларден, президент испанской газовой компании и координатор проекта Enagás, обратил внимание на то, что
Доктор Томас ван Ренсбург из Школы бизнеса и экономики NUI Galway сказал:
Доктор Рори Монаган из инженерной школы NUI Galwayтак прокомментировал новый проект:
В рамках проекта Green Hysland будет оцениваться социально-экономическое воздействие «зеленого» водорода на Майорку путем изучения человеческого капитала, благосостояния и энергетической безопасности. В рамках проекта будет определена экономическая ценность низкоуглеродного туризма и созданы учебные программы, необходимые для дальнейшего развития островной экосистемы и внедрения опыта Майорки в других регионах.
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