Голуэй, , 15:20 — REGNUM Исследователи из Ирландского национального университета в Голуэе (NUI Galway) принимают участие в научном проекте Green Hysland по экологически чистому водороду в Средиземном море. Проект поможет определить пути использования возобновляемых источников энергии в Ирландии. Об этом 26 января 2021 года сообщает научно-информационный портал IrishTechnews.

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Green Hysland — это пятилетний проект, согласно которому будет производиться, распределяться и использоваться не менее 300 тонн водорода в год, производимого с помощью солнечной энергии на острове Майорка в Балеарском море. Ожидается, что благодаря этому выбросы CO 2 сократятся на 20 000 тонн в год.

В рамках проекта экологически чистый водород будет использоваться во всей энергетической системе острова — от солнечных генераторов, которые будут производить водород, через операторов газовых сетей, которые будут его распределять, и до операторов автобусов, компаний по аренде автомобилей, домов, предприятий и отелей, использующих его для выработки электроэнергии, тепла и для работы двигателей.

Исследователи из NUI в Голуэе доктор Пау Фаррас Коста, доктор Рори Монаган и доктор Томас ван Ренсбург, члены Центра энергетических исследований в Институте Райана при Университете работают над оценкой экономического воздействия «зеленого» водорода на экологию острова Майорка, а также на другие островные сообщества, участвующие в проекте, включая ирландские острова Аран.

Доктор Фаррас Коста, работающий на факультете Химиии в NUI Galway, заявил следующее:

«Green Hysland станет первой возможностью продемонстрировать, как зеленый водород становится главным средством декарбонизации острова и его энергетической независимости. В проекте используется целостный подход, охватывающий все виды конечного использования водорода — от транспорта, отопления до промышленности, и он окажет положительное экономическое и экологическое воздействие на регион».

Проект Green Hysland по развертыванию водородной экосистемы на острове Майорка финансируется Европейской Комиссией в размере €10 млн. Общий объем инвестиций прочих партнеров в проект составит до €50 млн.

Антонио Ларден, президент испанской газовой компании и координатор проекта Enagás, обратил внимание на то, что

«такие проекты, как Green Hysland, являются признаком назревшей необходимостив координации и сотрудничестве между странами для продвижения процесса декарбонизации. Благодаря 30 организациям, входящим в проект, в нём представлена вся цепочка создания стоимости. Проект обеспечивает как создание инфраструктуры для производства зеленого водорода, так и его конечного использование».

Доктор Томас ван Ренсбург из Школы бизнеса и экономики NUI Galway сказал:

«Этот очень актуальный крупномасштабный показательный проект может быть масштабирован на зависимые от туризма острова во всём мире, включая Ирландию. Такие острова могут использовать свои прекрасные возобновляемые источники энергии для усиления и ускорения энергетической безопасности и перехода на низкоуглеродный режим. Участие Energy Cooperatives Ireland в этом проекте означает, что мы сможем изучить нашу способность внедрить технологии производства и использования экологически чистого водорода на островах Ирландии, включая острова Аран и остров Валентия, с их прекрасным потенциалом возобновляемой энергии».

Доктор Рори Монаган из инженерной школы NUI Galwayтак прокомментировал новый проект:

«NUI Galway является признанным лидером в области исследования экологически чистого водорода благодаря участию в других европейских научных проектах. Исследовательская группа будет использовать знания технологии, экономики и отношения общества к возобновляемому водороду, чтобы изучить его роль в декарбонизации островов. Мы поможем создать такие производственно-сбытовые цепочки, чтобы максимизировать экономические возможности, включая занятость, связанные с использованием водорода на Майорке и других островах, зависящих от туризма. Потенциал одной только Майорки огромен. Возьмем, к примеру, сокращение выбросов CO 2 на 20 000 тонн в рамках этого исследования — это эквивалент потребления энергии более чем 2300 домами в год».

В рамках проекта Green Hysland будет оцениваться социально-экономическое воздействие «зеленого» водорода на Майорку путем изучения человеческого капитала, благосостояния и энергетической безопасности. В рамках проекта будет определена экономическая ценность низкоуглеродного туризма и созданы учебные программы, необходимые для дальнейшего развития островной экосистемы и внедрения опыта Майорки в других регионах.

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