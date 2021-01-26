Киев, , 15:02 — REGNUM Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Киев не нуждается в советах России, в том числе, по языковой политике.

С таким заявлением Данилов выступил сегодня, 26 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Украинский язык — единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся», — заявил силовик.

Также Данилов заявил, что «новая история взаимоотношений», при которой Украина будет прислушиваться к советам России возможна только после выполнения Москвой ряда условий:

«В частности, полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказание виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны, после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины».

Напомним, что с 16 января на Украине вступили в силу очередные положения языкового законодательства, согласно которым вся сфера обслуживания без исключений должна перейти на государственный язык.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что принятие Украиной закона о государственном языке является продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США.