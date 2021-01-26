Москва, , 15:00 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий охранникам ЦБ и инкассаторам с оружием задерживать грабителей, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Поправками работникам Банка России, POCИНKAC и ПАО «Сбербанк России» дается право на задержание на месте правонарушения лиц, совершивших противоправные посягательства на охраняемое имущество, транспорт, предназначенный для его транспортирования (перевозки), объекты указанных организаций, а также в отношении их работников, и незамедлительной передаче задержанных лиц в органы внутренних дел (полицию).

Предполагается использование примерно около 40 тыс. пистолетов Макарова, отметил заместитель главы Росгвардии Сергей Лебедев.

Законопроект также наделяют новыми полномочия сотрудников Росрыболовства.

Сейчас закон об оружии дает сотрудникам ЦБ, Росинкаса, Сбербанка, главного центра спецсвязи, МИДа и других организаций с особыми уставными задачами право получать в Росгвардии во временное пользование отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия. Ведомственная охрана объектов ТЭК может такое оружие приобретать.